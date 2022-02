Maurizio Zamparini è morto a 80 anni: addio all’ex presidente del Palermo

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è morto a 80 anni: aveva portato la squadra ad una finale di Coppa Italia.

Addio a Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo morto all’età di 80 anni. Dopo aver iniziato nel calcio rilevando le società del Pordenone e del Venezia, il suo nome è soprattutto legato agli anni di presidenza del Palermo (2002-2018) che è stato in grado di portare ai migliori risultati della sua storia.

Maurizio Zamparini morto

Ricoverato il 27 dicembre nella terapia intensiva dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a causa di una peritonite, nei giorni scorsi era nuovamente tornato in ospedale, questa volta a Ravenna, per ulteriori problemi all’intestino. In breve tempo il suo quadro clinico è precipitato e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Prima dell’intervento di dicembre, ad ottobre aveva anche subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia.

Maurizio Zamparini morto: chi era

Imprenditore nel campo dell’edilizia e della grande distribuzione, Zamparini è stato prima presidente del Venezia, che riuscì a portare in Serie A, e poi del Palermo, sotto la cui gestione visse stagioni memorabili con le qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League e la vetrina di giocatori come Cavani, Pastore, Amauri e Dybala. Una lunga cavalcata fino alle difficoltà finanziarie e al fallimento del club rosanero che portò anche alla sua uscita dal mondo del calcio.

Sono molti i messaggi di cordoglio giunti dopo la triste notizia, in primis quello dell’ex direttore sportivo del Palermo Rino Foschi. “È morto un fratello, per me lui era questo. Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto“, ha dichiarato