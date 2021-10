Danni ingenti, fiamme e fumo visibili in tutta la Valle Caudina e scuole chiuse: è il bilancio del maxi incendio divampato in un capannone di Airola.

Paura ad Airola, comune in provincia di Benevento,dove nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre 2021 è divampato un maxi incendio all’interno di un capannone industriale della Sata, l’azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Il bilancio provvisorio parla di danni ingenti, scuole chiuse e raccomandazione di tenere le finestre chiuse per evitare di respirare l’aria tossica che ha raaggiunto anche la provincia di Napoli.

Un Vigile del Fuoco è anche rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale.