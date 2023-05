L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, lunedì 22 Maggio, nella città di Arco, sulla Maza (Trentino Alto Adige). Dalle prime informazioni che arrivano sembra che siano stati coinvolti addirittura sei veicoli, con un turista 30enne tedesco rimasto ferito.

Trentino, maxi tamponamento sulla Maza: 6 veicoli coinvolti

I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 17.45 di ieri pomeriggio, dopo che il maxi tamponamento sulla Maza si era appena verificato. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto stata chiarita, ma sembra che nello scontro siano state coinvolte due moto e quattro automobili. Tutto è accaduto molto in fretta: un’automobile stava svoltando a sinistra, con le due moto alle spalle, quando queste hanno frenato bruscamente finendo a terra. Nela caduta, i centauri hanno colpito sia la macchina in svolta, sia un altro veicolo di fronte a loro. Ma non solo, nell’altro senso di marcia, una terza automobile ha dovuto frenare all’improvviso per non investire una delle due moto: così facendo è stata tamponata dal veicolo che viaggiava dietro di lei.

Ferito un turista tedesco: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale dell’Alto Garda che si sono occupati della viabilità, la polstrada per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 con l’ambulanza. I medici hanno offerto le prime cure al turista tedesco che era rimasto ferito. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Arco.