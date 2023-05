Mazara del Vallo, la Cena dei Mille è dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro

La cattura di Matteo Messina Denaro è stata celebrata a Mazara del Vallo con la Cena dei Mille: all’evento, hanno partecipato anche personaggi di rilievo, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

A Mazara del Vallo, ogni anno, si celebra la “Festa del Pane e della Pasta”. L’evento riguarda non solo Mazara ma l’intera Sicilia. Su tutta l’isola, proliferano grandi manifestazioni non solo allegoriche ma anche culturali ed expo di prodotti del territorio. Proprio in occasione di una di queste manifestazioni, nella serata del 30 aprile 2023, è stata organizzata la “Cena dei Mille” per festeggiare l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro e per ricordare che la Sicilia non è solo mafia.

Per la cena, è stato allestito un tavolo lungo quasi un chilometro in corrispondenza del Lungomare Mazzini di Mazara che ha ospitato mille persone. La località scelta rappresenta uno dei luoghi in cui il boss mafioso, da giovane, trascorreva il tempo insieme a Totò Riina e ai boss locali come, ad esempio, il mazarese Mariano Agate, prima della latitanza.

La cena è stata preceduta da un talk show sulla legalità al quale hanno partecipato ospiti di rilievo come la giornalista antimafia Sandra Amurri, il magistrato Massimo Russo, i sindaci di Mazara, Campobello e Castelvetrano.

“A Mazara del Vallo festeggia la Sicilia con un migliaio di persone che arrivano da ogni parte ed è qualcosa di straordinario. Questa gente ha voglia di emergere e di rinascere e di mostrare la loro trasparenza. Da Mazara oggi parte un grido: no alla mafia e viva la legalità”. A dirlo ai microfoni di Fanpage.it è stato Francesco Foggia, organizzatore dell’evento.

Le osservazioni sull’arresto del boss mafioso

All’evento, il magistrato Russo (che negli anni ha collaborato anche con il giudice Paolo Borsellino) ha esternato alcune considerazioni sull’arresto del boss mafioso. “Matteo Messina Denaro ha scoperto la sua malattia qualche anno fa e aldilà dell’arresto ha avuto tutto il tempo di pensare ed organizzare la sua successione. È stupendo vedere il senso di riscatto dei siciliani ma delle domande d’obbligo vanno poste. A chi ha consegnato lo scettro del potere mafioso a chi ha devoluto le ricchezze intrise di sangue chi è il destinatario del patrimonio immateriale immenso che è il potere del ricatto”, ha affermato.

Per la giornalista Amurri, l’arresto di Messina Denaro non indica la sconfitta della mafia ma rappresenta l’avvio di un processo di conversione in un territorio che è ancora fortemente influenzato dalla presenza dell’ex latitante. “I cittadini ce la stanno mettendo tutta ma Cosa Nostra è come un pesce, per vivere ha bisogno dell’acqua che spesso però è fatta da istituzioni malate e dalla politica malata”, ha sottolineato.