Sarebbe stata intercettata una conversazione di militari tedeschi. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha condiviso delle parole direttamente sul suo profilo Telegram. Qui ha fatto sapere che la Germania si sta preparando alla guerra contro la Russia.

ha affermato.

Sono tutte macchinazioni dei militari. A loro piace parlare in questo modo, non ne hanno mai abbastanza e vogliono solo fare giochi di guerra. La leadership politica civile non ha nulla a che fare con questo.

ha continuato.

Cosa ha detto ancora Dmitry Medvedev?

Nessuno sa se la leadership politica e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne siano consapevoli. Ma anche se lui non ne fosse consapevole e non avesse dato istruzioni del genere, la storia conosce molti esempi in cui i militari sono in grado di prendere decisioni al posto dei leader civili sull’inizio di guerre o nell’incoraggiarle.