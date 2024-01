Mentre nella Striscia di Gaza i combattimenti vanno avanti senza sosta, in altre parti del mondo si prova a trovare una soluzione che possa mediare la posizione tra Israele e Hamas e porre fine alle ostilità. Sin dall’inizio della guerra, un ruolo importantissimo in questo senso è stato svolto dal Qatar, che ora avrebbe sviluppato un’altra proposta che prevederebbe la liberazione degli ostaggi israeliani catturati lo scorso 7 ottobre e ancora nelle grinfie dei terroristi.

Qatar, la proposta per gli ostaggi: liberi in cambio dell’esilio dei capi di Hamas

Secondo quanto si apprende, il Qatar avrebbe pensato ad una soluzione di questo tipo: gli ostaggi israeliani verrebbero liberati tutti (divisi a scaglioni), in cambio dell’esilio da Gaza di alcuni importanti leader di Hamas. A questo si dovrebbe poi aggiungere il ritiro totale delle truppe di Israele dal territorio ora occupato. Un’idea che potrebbe effettivamente porre fine alla guerra, ma che sarebbe già stata bollata come improponibile. Il rappresentante di Hamas Osama Hamdan, presente in questi giorni a Beirut, avrebbe spiegato in merito: “I colloqui sull’esilio delle forze della resistenza sono solo un’illusione. L’idea di disarmare è naif e non basata sulla realtà“.

Qatar, la proposta per gli ostaggi: le pressioni su Israele

Anche Israele potrebbe non accettare di bon grado la nuov proposta del Qatar, ma Tel Aviv deve tenere conto anche del malcontento che si è generato tra la popolazione dall’inizio della guerra. Il Forum delle famiglie delle persone rapite ha già chiesto nei giorni scorsi che il gabinetto di guerra israeliano approvi qualsiasi accordo che possa portare al rilascio immediato degli ostaggi.