Sono proseguiti anche nelle scorse ore i continui attacchi da parte dell’Idf, l’esercito di Israele, nel territorio ormai martoriato della Striscia di Gaza. Al 97esimo giorno di guerra, secondo le stime, sarebbero morti 23 mila palestinesi. Gli ultimi sono quattro sanitari che hanno perso la vita dopo un attacco condotto contro l’ambulanza sulla quale si trovavano.

Gaza, raid di Israele: quattro sanitari morti

Le ultime terribili notizie che arrivano dalla Mezzaluna Rossa, raccontano di quattro persone che sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un’ambulanza a Gaza. Si tratta di sanitari palestinesi, paramedici, che nel momento del raid si trovavano lungo Salah al-Din, all’ingresso di Deir al-Balah. In totale, dall’inizio della guerra, sono più di 23 mila i palestinesi morti: tra di loro ci sono 8 mila bambini. Anche Israele si lecca le ferite. Per lo Stato ebraico le perdite sono state 1.150.

Gaza, raid di Israele: i morti di Khan Younis

Un altro tremendo attacco dell’esercito di Israele è poi andato in scena nel sud di Gaza, a Khan Younis, dove è stata bombardata una casa. L’agenzia di stampa statale palestinese ‘Wafa’ racconta di un terribile attacco che ha tolto la vita a sette persone (tra cui donne e bambini) e che ha portato al ferimento di altre 25.