Megan Gale senza veli in Vacanze di Natale: "Fui ingannata"

Alla fine degli anni ’90 Megan Gale è stata considerata una vera e propria celebrità in Italia e, dopo il suo famoso spot per Omnitel/Vodafone, ha recitato nel film di Carlo Vanzina Vacanza di Natale. Sulla questione lei stessa ha svelato un retroscena che l’avrebbe molto infastidita.

Megan Gale: Vacanze di Natale

Nel film di Carlo Vanzina Vacanza di Natale è presente una scena in cui si vede Megan Gale fare la doccia completamente senza veli. Sulla questione è intervenuta la stessa modella e showgirl che ha confessato come quella scena sarebbe stata realizzata senza il suo consenso.

“Mi indispose abbastanza”, ha confessato, e ancora: “Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto”.

Oggi Megan Gale vive a Melbourne insieme a suo marito e ai suoi due figli e non sembra più interessata al mondo dello spettacolo.