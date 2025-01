Dopo un lungo periodo di silenzio, Meghan Markle è tornata sui social. La Duchessa del Sussex ha aperto un nuovo profilo personale su Instagram, sorprendendo i suoi fan con un video in bianco e nero pubblicato il 1° gennaio 2025.

Meghan Markle riattiva il suo profilo Instagram

Nel video, Meghan appare sorridente e vestita di bianco, mentre traccia la scritta “2025” sulla sabbia di una spiaggia. Senza didascalia, la clip di 30 secondi trasmette un senso di libertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)



Il ritorno della Duchessa sui social arriva a quattro anni di distanza dalla disattivazione del profilo condiviso con il principe Harry, @SussexRoyal, abbandonato dopo la ‘Megxit’.

“Grazie a questa community per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo”, era stato il loro messaggio d’addio.

Con questo gesto, la Duchessa inaugura un nuovo capitolo della sua vita pubblica, suscitando l’interesse di milioni di fan a livello globale. Al momento, il nuovo account Instagram, chiamato semplicemente @meghan, ha raggiunto i 695.000 followers.

Meghan Markle sui social

Meghan si mostra con pantaloni bianchi alla caviglia e una camicia coordinata, un look in linea con i principi del quiet luxury. L’immagine del profilo è un ritratto in bianco e nero scattato dal fotografo Jake Rosenberg, in cui la Duchessa sfoggia un abito color panna Francine, abbinato a un collier di diamanti di Logan Hollowell del valore di 20 mila euro. Appare in una posa naturale, ben lontana dalle foto formali dei tempi della royal family.

L’attrice avrebbe in programma un grande ritorno nel 2025. Oltre a un programma di streaming dedicato alla cucina, al giardinaggio e all’intrattenimento, lancerà il marchio American Riviera Orchard, annunciato per la prima volta a marzo 2024.