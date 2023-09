Melissa Satta da sola alla fashion week: amore in crisi con Berrettini?

Melissa Satta è tra le vip che stanno attirando l’attenzione generale alla Milano Fashion Week ma in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare che Matteo Berrettini non fosse con lei.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: crisi in atto?

Da giorni i fan dei social seguono attentamente la Fashion Week di Milano e ovviamente i look delle vip – come Chiara Ferragni, Melissa Satta e altre – sono su tutte le copertine. In tanti tra i fan di Melissa Satta non hanno però potuto fare a meno di notare che al fianco della showgirl non fosse presente il fidanzato Matteo Berrettini, con cui lei fa coppia fissa da quasi un anno. In tanti sono curiosi di sapere se tra i due non sia in atto una crisi o se, presto, torneranno a mostrarsi insieme come sempre.

Dopo l’addio a Mattia Rivetti e la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma non ha fatto segreto di essere finalmente felice accanto al campione di Tennis. I fan dei social sono impazienti di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e cosa riserverà loro il futuro.