Melissa Satta conquista i social: l’abito estivo e il gesto sul ventre fanno impazzire i fan. Incinta di Carlo Beretta?

Basta una foto per far esplodere il web: Melissa Satta, immortalata in uno scatto condiviso sui social, mostra un particolare che molti hanno interpretato come la prova di una dolce attesa. È davvero incinta di Carlo Beretta?

Una nuova fase della vita per Melissa Satta

Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, Melissa Satta ha ritrovato l’amore con Carlo Beretta, ex compagno di Giulia De Lellis.

Nonostante la differenza d’età e i dubbi iniziali, la coppia appare sempre più affiatata e inserita nella vita della famiglia Beretta.

La showgirl stessa aveva recentemente rivelato di desiderare un secondo figlio, sottolineando come Maddox sogni un fratellino.

“È anche un desiderio di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…’. Insomma, c’è un po’ di confusione a casa”, aveva dichiarato a Cristina Parodi in un’intervista.

Melissa Satta incinta di Carlo Beretta? La foto rivelazione

Nell’immagine, la showgirl indossa un abito estivo morbido e viene abbracciata da un’amica, la cui mano sfiora delicatamente il ventre di Melissa. Sebbene lo scatto di per sé non confermi nulla, molti osservatori hanno notato una rotondità sospetta, alimentando così le voci su una dolce attesa.

La reazione sui social non si è fatta attendere: tra commenti entusiasti e battute ironiche, molti hanno scherzato sul fatto che gli ex partner di Giulia De Lellis stiano diventando padri. Al momento, però, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali: la gravidanza resta quindi un’ipotesi.