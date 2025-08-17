Le giornate scorrono lente. Mare turchese, spiagge bianchissime, vento leggero. La bellissima Melissa Satta sembra immersa in un’oasi privata, lontana dai riflettori, ma non del tutto. Perché intorno a lei, inevitabilmente, si agitano le voci.

Melissa Satta: relax in Costa Smeralda e indiscrezioni sul futuro

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl sarebbe in dolce attesa del primo figlio insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta.

L’indiscrezione, come riporta galluraoggi lanciata tramite newsletter, ha subito acceso i salotti del gossip. Tutti a commentare, tutti a ipotizzare. E lei? Melissa Satta sorride, indossa abiti larghi, forse per comodità, forse per nascondere qualche segreto. Le immagini della coppia in Gallura raccontano complicità, serenità, gesti che sembrano dire più delle parole. Ma conferme ufficiali non ce ne sono. Ancora.

Amore, famiglia e qualche piccolo gossip? L’estate per Melissa Satta

Le voci si intrecciano con i dettagli di altre indiscrezioni. Alberto Dandolo, in passato, aveva raccontato di una relazione solida, ma non priva di gelosie. Melissa Satta, scriveva, sarebbe pronta a costruire una famiglia con Beretta, ma ogni passo importante richiederebbe il placet della suocera. Intanto, il mare della Costa Smeralda diventa lo sfondo perfetto per queste storie. Scorrono foto, sorrisi, gesti affettuosi. Eppure, tra un tuffo e una passeggiata sulla sabbia, il gossip non dorme. Chi osserva nota dettagli: abiti più ampi, sguardi complici, atteggiamenti diversi. E il pubblico segue, curioso, sospeso tra realtà e supposizioni. Melissa Satta sembra consapevole di tutto, o forse semplicemente non si cura di niente, e si gode la sua estate in compagnia di chi ama.