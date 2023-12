Meloni, l'incontro della premier con Salvini e poi con Metsola: "Di segreti me ne sono rimasti pochi..."

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni questi ultimi giorni sono stati cruciali. Nella mattinata di mercoledì 6 dicembre la premier ha rilasciato una intervista all’emittente radiofonica, RTL 102.5 a Non Stop News, poi un incontro con il vicepremier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini che si è tenuto in seguito alla riunione sul PNRR. Non meno importante è stato infine l’incontro con la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola che ha avuto modo di omaggiare il capo del Governo: “È una donna forte”, ha osservato l’alta carica europea.

Meloni, l’incontro della premier con Salvini e l’intervista a RTL 102.5

Proprio durante il suo intervento a RTL 102.5, Giorgia Meloni ha manifestato un atteggiamento “battagliero” e ciò emerge dalle sue parole: “Se si è parlato troppo delle mie questioni personali? Delle volte si è parlato senza pietà. Ma, alla fine, elmetto in testa e si combatte”. La presidente del Consiglio ha poi evidenziato che nella sua vita le sono rimasti pochi segreti: “La mia vita ormai è tutta in piazza”.

Con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha avuto invece modo di confrontarsi dopo una riunione sul PNRR, un incontro che sarebbe durato circa un’ora. Fonti qualificate dell’esecutivo – si legge su Tgcom24 – hanno dichiarato: “È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione politica e aggiornarsi sui principali dossier”.

L’incontro con Roberta Metsola

Sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha ricevuto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Nella nota pubblicata da Palazzo Chigi è stato fatto sapere che questo incontro è stato l’occasione “Per fare il punto sui principali dossier dell’attualità internazionale ed europea. Ucraina e Medio Oriente, ma anche migrazione, allargamento dell’Unione Europea, revisione del Quadro Finanziato Pluriennale Ue e Sicurezza e Difesa in vista del Vertice UE Balcani del 13 dicembre e del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre 2023”.