Tragedia a bordo della nave da crociera AIDAperla. Un membro dell’equipaggio è caduto in mare ed è scomparso, senza lasciare alcuna traccia.

Membro dell’equipaggio cade in mare e sparisce nel nulla: dramma sulla nave da crociera

Una terribile tragedia è avvenuta a bordo della nave da crociera AIDAperla, nella giornata di domenica 22 ottobre, nel Canale della Manica, al largo del Regno Unito. Un membro dell’equipaggio è caduto in mare durante la navigazione ed è sparito senza lasciare alcuna traccia. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, ma senza esito. L’allarme è scattato intorno alle 8 di domenica, quando la nave da crociera, dalmata da Amburgo in Germania e diretta a La Corona in Spagna, ha segnalato alle autorità inglesi la possibile caduta in mare di un membro dell’equipaggio. Sul posto sono subito arrivate numerose unità inglesi di soccorso e ricerca.

Membro dell’equipaggio cade in mare e sparisce nel nulla: sospese le ricerche

L’area indicata quando è stato lanciato l’allarme è stata ispezionata alla ricerca di qualche segno dell’uomo scomparso. Alla fine le ricerche sono state sospese e la nave ha ripreso la navigazione. “Il capitano e l’equipaggio di AIDAperla hanno immediatamente avviato tutte le necessarie misure di soccorso e salvataggio in stretto coordinamento con le autorità locali. La perquisizione a bordo ha confermato la scomparsa di un membro dell’equipaggio di sesso maschile. La nave è stata immediatamente fermata e riportata nel luogo in cui si ritiene fosse avvenuto l’incidente dove ha preso parte alle ricerche” è stato comunicato.