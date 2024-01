Menopausa: come perdere peso naturalmente

La dieta della menopausa si prefissa come obiettivo il benessere psicofisico della donna. Scopriamo insieme come funziona.

La menopausa è una fase naturale che ogni donna, ad un certo punto della sua vita, attraversa con cambiamenti più o meno importanti, che possono ripercuotersi sulla sua salute e il peso forma in modo diverso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare questo cambiamento in modo semplice, facendo affidamento sui rimedi naturali.

Menopausa

La menopausa è una fase naturale nella vita di ogni donna che si verifica quando i cicli mestruali giungono al termine. Durante questo periodo, il calo drastico nei livelli di estrogeni e progesterone può provocare vampate di calore e disturbi del sonno e influenzare negativamente sia la densità ossea che il metabolismo. I disturbi legati alla menopausa si possono gestire attraverso terapie mirate. Tuttavia, correggere l’alimentazione e, in generale, modificare il proprio stile di vita può fare la differenza nel trattare i disturbi legati alla menopausa, con particolare riferimento al monitoraggio del peso forma.

L’aumento di peso, che nella vita di una donna si verifica per motivi diversi e, in particolare, con la menopausa, incide negativamente sulla sua qualità della vita. Un peso che oscilla continuamente e che non scende più di tanto, infatti, può avere un impatto negativo sull’autostima, la fiducia nelle proprie capacità e nella possibilità o capacità di stabilire delle relazioni con altre persone.

Menopausa: come correggere lo stile di vita

Perdere peso può non essere così semplice come si possa immaginare, soprattutto durante la menopausa, quando il metabolismo rallenta a causa delle ripercussioni negative che hanno su di essi i livelli di estrogeni e progesterone, che calano continuamente. Seguire un’alimentazione corretta e, in generale, uno stile di vita sano, aiuta a riportare quell’equilibrio ormonale che è fondamentale per il benessere psicofisico di tutte le donne che attraversano questa fase di vita così delicata.

Incorporare nella dieta un consumo regolare di latticini, grassi sani, cereali integrali, frutta e verdura e, ovviamente, evitare il consumo di cibi altamente processati, alimenti e bevande ricche di zuccheri aggiunti, alimenti ad alto contenuto di sodio, caffeina e bevande alcoliche è, dunque, fondamentale durante la menopausa. Allo stesso tempo, un’attività fisica di basso impatto, quella con i pesi e l’aerobica, in particolare, apportano alla salute di una donna in menopausa una serie di benefici, andando a stimolare anche il metabolismo e prevenendo la perdita di densità ossea.

