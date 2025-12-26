La televisione torna sotto i riflettori tra scandali e retroscena, questa volta con lo scandalo Signorini legato a Falsissimo – Il prezzo del successo. Dopo le polemiche dell’anno scorso, quando a Canale 21 Fabrizio Corona minacciava di “distruggere la tv” e svelava il potere nascosto dietro le quinte a Peppy Night, le due nuove puntate del programma offrono oggi uno sguardo esclusivo e senza filtri sul funzionamento reale del mondo dello spettacolo.

Falsissimo e il prequel del caso Signorini

Le puntate di Falsissimo – Il prezzo del successo hanno raggiunto quasi dieci milioni di visualizzazioni, riportando sotto i riflettori il caso Signorini, arrivato persino sul Tg1. Canale 21 ha recentemente pubblicato un video d’archivio tratto da Peppy Night, il programma di Peppe Iodice andato in onda nel dicembre 2024, in cui Fabrizio Corona prometteva di “distruggere la tv”. In quell’intervista, Corona e Lele Mora discutevano dei retroscena della televisione e dello spettacolo prima di Vallettopoli, l’inchiesta che segnò il declino professionale dell’ex manager dei vip. L’emittente campana ha definito quell’ospitata un “prequel” del caso Signorini: “La TV cambia pelle, ma certi istinti, successo, accesso, controllo del racconto, restano sorprendentemente interessanti”.

“Mentono, distruggerò la televisione”. La promessa di Fabrizio Corona dopo il caso Signorini

Un momento dell’episodio è diventato virale su TikTok, con Corona che denuncia le falsità dei grandi programmi televisivi: “In tv non sono liberi e non sono nemmeno quelli che la guardano, perché la tv mente. Se ho cose da rivelare? Certo e lo farò”.

L’ex paparazzo ricordava anche l’influenza di Lele Mora, capace di collocare i propri “talenti” in diversi programmi e di dettarne le linee guida. Non mancano i ricordi dei sontuosi pranzi nella villa di Mora, frequentati ogni giorno da conduttori, conduttrici e personaggi dello spettacolo. Alcuni utenti dei social sospettano che molte delle rivelazioni attuali fossero già programmate un anno fa, con nuove anticipazioni promesse a febbraio insieme a Marysthell Polanco.