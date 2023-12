Immobiliare.it Insights ha analizzato le prospettive del mercato immobiliare italiano nel 2024, concentrandosi sulle 12 città principali.

Mercato immobiliare: aumenti dei prezzi per il 2024

Nonostante una frenata nelle compravendite alla fine del 2023, i prezzi sono rimasti stabili o hanno registrato lievi aumenti. Le previsioni per il 2024 indicano un aumento dei prezzi sia per le vendite che per le locazioni. Milano prevede una crescita stabile del 2% per vendite e locazioni. Roma mostra una crescita del 1,1% per le vendite e del 2,4% per le locazioni. Catania spicca con un +6% per le vendite, seguita da Verona con +4,1%. Napoli e Firenze vedono un aumento significativo del 17% per le locazioni. Le previsioni indicano un aumento di circa 80 euro al metro quadro a Catania e un prezzo al metro quadro di Milano che si avvicinerà ai 5.500 euro.

Mercato immobiliare: nel 2024 in crescita anche le locazioni

Altri aumenti previsti per Napoli, Genova, Bari, Venezia e Torino. I prezzi a Bologna supereranno la capitale di oltre 250 euro al metro quadro. Firenze sarà la città più costosa per l’affitto, raggiungendo quasi 29 euro al metro quadro nel 2024. Le abitazioni nelle zone periferiche di Milano sperimentano gli aumenti maggiori, con Ponte Lambro-Santa Giulia e Bisceglie-Baggio-Olmi in evidenza. A Roma, alcune zone centrali come Appio Claudio-Capanelle e Testaccio-Trastevere vedranno significativi aumenti nei prezzi di locazione. Antonio Intini di Immobiliare.it sottolinea che nonostante la lenta reazione delle dinamiche di prezzo, le previsioni non indicano una diminuzione nel 2024. L’ascesa dei tassi dei mutui e l’inflazione potrebbero spingere l’interesse verso la locazione, con il mercato degli affitti sensibile ai cambiamenti socio-economici.