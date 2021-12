Mesina: inquirenti, 'era disarmato e ha alzato gli occhi al cielo, dopo arresto è rimasto in silenzio'

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – "Quando lo abbiamo arrestato ha alzato gli occhi al cielo, sembrava che stesse dicendo 'E' finita'. Ma è rimasto in silenzio. Non ha detto una sola parola. Non ha avuto alcuna reazione". A parlare con l'Adnkronos è uno dei Carabinieri che ha messo le manette al bandito Graziano Mesina, arrestato la notte scorsa intorno alle 3.

Mesina era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna'.

Mesina era latitante dal luglio del 2020. Deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari. Mesina, a quanto racconta chi era presente al blitz, sembrava "sorpreso".

Forse non si aspettava che i Carabinieri riuscissero a scoprire il suo covo. Era ospite di due coniugi, anche loro, come apprende l'Adnkronos, rimasti in silenzio dopo l'irruzione del Gis e del Ros. A casa i militari dell'Arma hanno trovato una somma di denaro che è stata sequestrata.

Una indagine "lunga e complessa" che ha portato i Carabinieri all'arresto del bandito Mesina. Adesso gli investigatori sono alla ricerca di eventuali complicità dietro la sua fuga.