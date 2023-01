Messina Denaro, il sindaco di Campobello: "Viso trasformato dalla malattia, non l'avrei riconosciuto"

Matteo Messina Denaro ha vissuto per diverso tempo nella sua città, ma Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara giura che non l’avrebbe riconosciuto.

Castiglione difende molti dei suoi cittadini: “Non credo che qualcuno l’avesse riconosciuto per poi non denunciarlo.”

Matteo Messina Denaro, il sindaco di Campobello: “Provo gioia, ma anche rabbia”

Giuseppe Castiglione, Il sindaco di Campobello di Mazara, città dove si nascondeva Matteo Messina Denaro prima dell’arresto di due giorni fa, ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage.it‘ in cui racconta il suo stato d’animo attuale: “È un periodo intenso, pieno da un lato di gioia, dall’altro di preoccupazione per le notizie che si sono accavallate dopo la cattura di Matteo Messina Denaro.” – spiega il sindaco- “Come sindaco sono preoccupato sapendo che nell’ultimo periodo il boss ha vissuto qui aiutato da persone che fino a ieri risultavano incensurate e insospettabili.

Quindi provo gioia per questa bellissima notizia, ma anche rabbia per il coinvolgimento di miei concittadini.”

Giuseppe Castiglione: “Non l’avrei riconosciuto”

Secondo quanto appreso, pare che Denaro avesse almeno due covi in città e che, spesso, usciva per strada frequentando anche una pizzeria. Non è assurdo pensare, quindi, che molte persone l’avvessero riconosciuto senza però denunciarlo. Castiglione interviene sulla spinosa questione: “Io non credo sia così, dall’immagine che ho visto dopo la cattura, con quel volto un po’ trasformato dalla malattia sicuramente, era ben lontano da quelle che erano le foto segnaletiche.

Non credo che nessuno potesse fare un accostamento con quelle foto vedendolo in giro per la città. Io sfido chiunque a immaginare che un latitante potesse girare tranquillamente per la città, questo mi stupisce e mi lascia molto dubbi.”