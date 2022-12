Mestre, tragedia alla Vigilia di Natale, auto contro muro: 2 morti

Tragedia in strada a Mestre, durante la Vigilia di Natale: un’auto è andata a sbattere contro un muro.

Nel corso dell’incidente sono morti due ragazzi di 25 anni che viaggiavano all’interno dell’autovettura. Sono sopravvissuti l’autista e una ragazza, rimasti solamente feriti. I due sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. L’incidente si è verificato alle ore 5:00 del mattino.

Tragedia della Vigilia a Mestre: l’intervento dei vigili del fuoco

Come informa Leggo, nella mattina di sabato 24 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del sovrappasso pedonale di Via Libertà a Mestre.

Proprio qui c’era stato un incidente in cui hanno perso la vita due ragazzi di 25 anni. L’auto su cui viaggiavano, una Renault Clio, è andata a collidere con un muro. Il primo giovane estratto, rimasto incastrato nel veicolo, è morto successivamente; l’altro, invece, è deceduto sul colpo, come accertato dal personale medico.

Tornavano da una festa

Rimasti feriti nell’incidente l’autista e una ragazza che sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti in ospedale.

Giunti sul luogo del sinitro gli agenti della polizia locale e stradale per le opportune analisi. I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di soccorso alle prime luci dell’alba. Da Virgilio Notizie si legge come il gruppo di giovani aveva trascorso la notte della pre Vigilia a un party in zona Verga.