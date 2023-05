Met Gala 2023: quali star non ci saranno?

È tutto pronto per l'annuale parata di Vip che ogni anno caratterizza l'evento più modano di New York, ma sono in molti a non aver ricevuto l'invito.

Lunedì 1° maggio 2023 si terrà al Metropolitan Museum of Art di New York l’annuale Met Gala, che celebra la mostra del Costume Institute dedicata alla moda. Il tema sarà Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, per onorare lo stilista tedesco scomparso nel 2019.

I co-chair che nel 2023 affiancheranno la padrona di casa Anna Wintour saranno Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer e Dua Lipa. All’evento si accede solo con l’invito e la decisione spetta al comitato organizzativo, ovvero la stessa Wintour. Attesissima Choupette, l’inseparabile gatto di Lagerfeld.

Chi non è invitato al Met Gala 2023?

Sono moltissime, invece, le celebrità che non saranno al Met. Law Roach, lo stylist delle star che dal 2011 cura il look di Zendaya e che ha annunciato di voler lasciare il mondo della moda, ha confermato a The Cut che non parteciperà.

Assente poi Jonathan Majors, arrestato a New York il 25 marzo per violenza domestica. Deadline ha riportato che l’attore, scaricato dall’agenzia Entertainment 360, ha “concordato reciprocamente” con la casa di moda Valentino che non sarà al Met come suo ospite.

A finire su una lista nera, questa volta del comitato organizzativo, anche Ye (nuovo pseudonimo di Kanye West), finito nell’occhio del ciclone dopo alcune controverse dichiarazioni razziste e antisemite, e i coniugi Trump, che non ricevono l’invito dal 2012. Una simile sorte è toccata poi all’attrice Jameela Jamil, che ha pubblicamente criticato la scelta di onorare Karl Lagerfeld, e Demi Lovato, che a Billboard aveva definito il Met Gala del 2016 “un’esperienza terribile”, confidando di essersi relazionata “di più con i senzatetto piuttosto che con le persone al Met Gala intente a fingere e leccare il c*** all’industria della moda”.

Secondo Just Jared, infine, i fan credono che non saranno presenti Selena Gomez e Zoe Saldana, impegnate a Parigi per le riprese del film Emilia Perez.

Rimane invece in dubbio la presenza del clan Kardashian. A qualche settimana dal Met Gala, sembrava certa la loro assenza, ma, secondo Page Six, sarebbero arrivati due inviti nel loro quartier generale a Calabasas: ancora segreti i nomi delle destinatarie, ma i fan scommettono su Kim e Kendall Jenner.

Quanto costa il biglietto per il Met Gala?

Per partecipare al Met Gala, non basta però ricevere l’invito. C’è infatti da acquistare un biglietto che, sempre secondo Page Six, sarebbe salito dagli abituali 30mila dollari a circa 50mila.

Per questo motivo, molte case di moda avrebbero deciso di spostare i loro investimenti su altro. “Queste persone stanno già donando così tanto, chiedere quella cifra è ‘eccessivo’“, ha dichiarato una fonte alla testata.

