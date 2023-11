L'ondata di maltempo sull'Italia non si ferma. Prevista allerta arancione in Veneto e gialla in altre sette regioni.

Meteo, allerta arancione in Veneto

Non si placa l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, che nelle prossime ore attende l’arrivo di una doppia perturbazione. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 novembre, in Veneto è stata diramata l’allerta arancione, mentre in altre sette regioni è scattata l’allerta gialla. Stiamo parlando di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise. Intanto, in Toscana è stata trovata l’ottava vittima dell’alluvione dei giorni scorsi, che ha causato danni da oltre 300 milioni di euro.

Maltempo in Italia: tempesta Domingos

Mercoledì all’insegna delle precipitazioni intense al Sud e residue al Nord. Dopo Ciaran, è in arrivo dalla Francia la tempesta Domingos, che porterà nuovi rovesci intensi e forti venti. Per questo la Protezione Civile ha deciso di mantenere l’allerta arancione per i livelli dei corsi d’acqua in Veneto, in particolare di Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Confermata, invece, l’allerta gialla per la zona dei Campi Flegrei, dove preoccupa molto la sismicità.