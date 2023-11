Esaurita la breve pausa, il maltempo torna in Italia: è quanto si apprende dalle previsioni meteo aggiornate. I cittadini devono dire addio ai recenti giorni di tregua che hanno riportato il sole in gran parte della Penisola e prepararsi al ritorno di forti e abbondanti piogge. A partire dalla giornata di martedì 7 novembre, infatti, il Paese dovrà fare i conti con un’ultima ansa ciclonica legata alla tempesta Domingos in allontanamento. Il peggioramento della situazione climatica, seppur ingente, non riguarderà però tutto il territorio nazionale ma si concentrerà principalmente sulle regioni del Centro-Sud. Quali saranno quindi le aree dello stivale più colpite dai nubifragi?