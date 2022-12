Saranno a quanto pare delle feste di Natale 2022 caratterizzate da un’alta pressione diffusa su praticamente tutta Italia, stando alle previsioni degli esperti.

A partire dal 24-25 dicembre fino a fine anno, dunque, gli italiani potranno godere di temperature mediamente più alte della norma e di un cielo quasi del tutto privo di nuvole. Resterà insomma deluso chi si sarebbe aspettato delle spruzzate di neve a bassa quota che avrebbero potuto farci entrare ancora di più nel clima natalizio.

Ecco dunque in breve le previsioni per i prossimi giorni, riportate da IlMeteo.it.

Il meteo in Italia per la vigilia di Natale e per il giorno di Natale

Partiamo dal 24 e dal 25 dicembre, i giorni in cui milioni di italiani si siederanno a tavola per pranzi e cenoni vari ed eventuali.

L’esperto Mattia Gussoni parla di “previsioni monotone”: ci sarà sole pieno in montagna, sulle regioni che si affacciano sull’Adriatico e anche su tutto il Sud; in Pianura Padana, in Ligura e Alta Toscana si registreranno cieli a tratti grigi, ma non sono segnalate precipitazioni.

In generale, su tutta Italia sono previste temperature molto più alte rispetto alla norma, con eventuale pioviggine tra Liguria e Toscana.

Le temperature

Per quanto riguarda la colonnina di mercurio, già nei giorni scorsi i termometri nel Centro-Sud hanno segnato dai 15 ai 17°C, persino dopo una lunga notte invernali.

Si tratta di numeri impressionanti, che vedremo anche a Natale e Santo Stefano: nel Meridione sono infatti previste massime di 20° con picchi di 25°.

Temperature alte e Anticiclone africano accompagneranno gli italiani, a quanto pare, fino a fine anno. Attenzione però che con numeri simili in montagna ci potrebbe aumentare considerevolmente il rischio valanghe.