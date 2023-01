Meteo, i giorni della merla saranno caratterizzati da freddo e gelate

Come da tradizione, 29, 30 e 31 gennaio saranno caratterizzati da temperature rigide, in particolare al centro-nord.

Come da tradizione, i tre giorni della merla, ovvero 29, 30 e 31 gennaio, porteranno il freddo sull’Italia, in particolare al mattino, quando le temperature scenderanno sotto lo zero in gran parte del centro-nord.

Anche al sud le temperature caleranno, ma non si prevedono gelate importanti in pianura.

Cosa sono i giorni della merla

Secondo la tradizione, i merli avevano in origine un piumaggio bianco. Durante una fine di gennaio particolarmente rigida, essi dovettero però rifugiarsi in un comignolo caldo per difendersi dal freddo, diventando così neri.

Sono previsti -3°C a Torino, Milano, Bologna e anche Roma

Mattia Gussoni, meteorologo de ilmeteo.it, ha confermato che nei giorni della merla a Torino, Milano e Bologna le temperature potrebbero raggiungere i -3°C, con valori decisamente inferiori nelle campagne.

Anche a Roma potrebbero essere registrati fino a -2/-3°C nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio, con gelate diffuse.

Cesseranno le precipitazioni

Sabato 28 gennaio sono attese delle precipitazioni residue sulle regioni adriatiche e sull’Appennino, con neve anche a bassa quota tra Marche e Abruzzo. Saranno principalmente dei fenomeni isolati e deboli, solo a tratti più insistenti, che interesseranno anche le isole maggiori e alcune aree del sud peninsulare.

Le precipitazioni cesseranno quasi completamente domenica 29 gennaio, ma sono previste delle significative gelate, anche in pianura. In tutta Italia, le temperature risaliranno leggermente durante la giornata.

Potrebbe arrivare un nuovo affondo polare dalla Russia

Dopo una rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, che porterà delle giornate più miti fino a venerdì 3 febbraio, non si esclude un nuovo affondo polare proveniente dalla Russia. La proiezione rimane da confermare, ma potrebbe segnare un evento storico per le regioni del medio e basso Adriatico, con tanta neve sulle spiagge e temperature rigidissime.

