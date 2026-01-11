Meteo Italia: Allerta Freddo e Neve in Diverse Regioni

Il maltempo continua a interessare l’Italia, caratterizzata da un clima rigido e instabile. Nella giornata di oggi, 11 gennaio, si prevede un aumento delle precipitazioni, con nevicate in quota e temperature in ulteriore calo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in cinque regioni italiane per il rischio di fenomeni idrogeologici.

Previsioni meteo dettagliate

Si prevedono piogge sparse con intensità variabile, da deboli a moderate, nelle zone adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia, oltre che in Calabria e nelle aree tirreniche della Sicilia. Nevicate sono attese a quote superiori ai 400-600 metri nelle regioni centrali adriatiche e sul Gargano, con un abbassamento fino ai 200-400 metri in Marche e Abruzzo. In Calabria e Sicilia, le nevicate si verificheranno oltre gli 800-1000 metri.

Temperature in diminuzione

Le temperature minime subiranno un notevole calo, specialmente nelle zone interne del Lazio e della Calabria, dove si registreranno valori anche sotto lo zero. I venti, inizialmente forti da nord-ovest, interesseranno soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, con intensificazioni previste nel tardo pomeriggio su Puglia e Basilicata. Le condizioni del mare saranno molto agitate, in particolare nel Canale di Sardegna e nello Stretto di Sicilia.

Le regioni in allerta meteo

Le regioni che hanno ricevuto l’allerta gialla sono Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. In queste aree, la Protezione Civile prevede una criticità ordinaria per il rischio di temporali e rischio idrogeologico. Per l’Abruzzo, sono stati segnalati i bacini del Tordino Vomano, del Pescara e del basso Sangro. In Calabria, l’attenzione si concentra sul versante tirrenico e ionico meridionale.

Rischi idrogeologici e temporali

Particolare attenzione è rivolta alle zone costiere di Molise e Puglia, dove i bacini del Basso Fortore e del Basso Ofanto presentano rischi legati all’idrogeologia. La Protezione Civile ha segnalato che le condizioni climatiche attuali potrebbero generare disagi e situazioni critiche. È quindi fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Suggerimenti per la popolazione

La situazione meteorologica in Italia appare complessa e in continua evoluzione. Si raccomanda di seguire le previsioni e di adottare comportamenti prudenziali, soprattutto nelle aree maggiormente colpite. La Protezione Civile continua a monitorare i fenomeni e a fornire aggiornamenti per garantire la sicurezza della popolazione.