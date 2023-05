Meteo, le previsioni: ancora 12 ore di nubifragi, poi tregua fino al weekend

Il maltempo sta creando diversi disagi in Italia, soprattutto in Emilia-Romagna, dove tanti fiumi sono esondati portando all’evacuazione dei cittadini dalle loro case. Ma quando smetterà di piovere? Al momento le previsioni non sono confortanti: si prospettano altre 12 ore di nubifragi.

Previsioni meteo, 12 ore di nubifragi poi uno stop fino al weekend

Il metereologo Lorenzo Tredici ha spiegato a ‘IlMeteo.it’ che cosa succederà in Italia nelle prossime ore: “Non smetterà di piovere prima della metà della prossima settimana, ma domani finalmente il ciclone tunisino si allontanerà verso i Balcani ed avremo un’attenuazione delle piogge. Si tratterà, però, di una tregua, seppur condita ancora da qualche rovescio al Centro e dalla sera verso il Nord-Ovest.” Il problema, però, è che il territorio sta facendo fatica ad assorbire tutta l’acqua che sta cadendo dal cielo: “Il territorio è ad un punto estremo, non riesce a ricevere altre piogge e, in modo preoccupante, sembra che ‘Maggembre’ voglia portare ancora maltempo fino a metà della prossima settimana.”

Il peggioramento dei prossimi giorni

Dopo una breve tregua, quindi, le piogge proseguiranno a cadere insistentemente con un altro ciclone che avrà come bersaglio principale il Nord-Ovest e la Sardegna, anche se sabato pioverà in tutta Italia.