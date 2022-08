Meteo, maltempo sull’Italia: allerta gialla su 12 regioni

I forti temporali e le piogge sparse di questi giorni non accennano ad arrestarsi su gran parte dell'Italia: 12 regioni in allerta gialla

Il maltempo non dà tregua all’Italia in quest’ultima settimana di agosto. Piogge e temporali sparsi continuano ad interessare la maggioranza delle aree dello Stivale: nelle prossime ore coinvolte anche quasi tutte le regioni del Centro e del Sud.

Meteo, forti rovesci sull’Italia: 12 regioni in allerta gialla

In base alle previsioni meteo della giornata di domani, giovedì 1 settembre, si valuta l’allerta gialla per ben dodici regioni italiane. In scrupoloso ordine alfabetico si tratta di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. Le previsioni meteo indicano che, con tutta probabilità, tutte queste regioni saranno interessate, già a partire dalla giornata di domani, da fortissime raffiche di vento e violenti temporali.

Inoltre, questi fenomeni saranno accompagnati da un’intensa attività elettrica.

Maltempo da Nord a Sud: cosa sta succedendo

Quest’ultima ondata di maltempo ha un origine atlantica e sta attraversando l’Italia passando da Nord per arrivare sino alla regioni del Centro e poi del Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha, quindi, emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: ora le Regioni dovranno attivare i sistemi di protezione.