Meteo: torna l'anticiclone africano sull'Italia ma solo dopo Pasqua

Il meteo per i prossimi giorni sarà a due velocità: torna l’anticiclone africano sull’Italia ma solo dopo Pasqua. Le previsioni danno ancora qualche giorno di tempo moderatamente perturbato e spiegano che la svolta sarà fra Pasquetta e i giorni a seguire. Il dato è che torna l’anticiclone africano sull’Italia secondo quanto elaborato dai Centri di Calcolo.

Meteo: torna l’anticiclone africano

Per il periodo immediatamente successivo alle imminenti festività sono attese condizioni stabili e temperature in salita ma almeno fino a Pasquetta il nostro Paese sarà facile bersaglio di correnti fredde. Si tratta di aria instabile che arriva dal Nord Europa. Le perturbazioni innescate da essa a più riprese provocheranno temporali su diverse regioni. Esse infatti saranno responsabili di una situazione meteo non severa ma decisamente poco primaverile.

Un Venerdì Santo non proprio mite

E per il venerdì santo c’è un altro fronte perturbato che si avvicina in queste ore finali del giovedì al Mediterraneo centrale. Ecco, già dalla giornata di domani quel fronte porterà acquazzoni e temporali sparsi a partire dalle regioni del Nord. Un deciso miglioramento del tempo in Italia con residue piogge solo sulle regioni del Sud è atteso fra pochi giorni ma il tempo resterà inaffidabile anche Sabato e Domenica.