Michele Merlo, ex ballerino di Amici commenta le sue condizioni: “Purtroppo non va bene”

Anche l'ex ballerino di Amici Simone Frazzetta ha commentato le condizioni di salute di Michele Merlo, affermando che purtroppo non sono positive.

Sono ore di apprensione e angoscia per le condizioni di salute di Michele Merlo, il cantante colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante acuta. Merlo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna dov’è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno, come comunicato dalla famiglia in una nota stampa ufficiale.

Ad aggiornare fan e conoscenti sul suo stato di salute è recentemente intervenuto Simone Frazzetta, ex ballerino di Amici.

Michele Merlo, ex ballerino di Amici commenta le sue condizioni

In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Simone Frazzetta ha così commentato le condizioni di Michele Merlo: “Ragazzi siete veramente in tanti, appena avremo notizie vi aggiorno, ma purtroppo non va bene. Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”.

Una conferma dunque del drammatico quadro clinico del giovane 28enne che già da qualche giorno lamentava uno stato di malessere probabilmente avvisaglia di ciò che lo ha costretto ad essere ricoverato in ospedale.

In un post su Instagram dello scorso 3 giugno infatti, Merlo commentata: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male.

Rimedì?”, questo poche ore prima che venisse ricoverato in ospedale. Stando alle informazioni riportate dai media, il giovane si era sentito male mentre si trovava a casa di amici in provincia di Bologna. Dopo aver avuto delle convulsioni ed essere stato soccorso quando era in stato confusionale, il 28enne era giunto in ospedale in stato di coma.

Michele Merlo, il messaggio di Riccardo Marcuzzo

Nelle ore successive al ricovero del ragazzo è giunto anche il messaggio di Riccardo Marcuzzo, che di Merlo era il rivale nell’edizione di Amici del 2017. Il cantante di Segrate, noto con lo pseudonimo di Riki, ha dichiarato: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te“.