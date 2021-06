Michele Merlo ricoverato per leucemia fulminante, i messaggi degli artisti sui social: “Non mollare”

Molti artisti italiani stanno postando sui social messaggi di incoraggiamento rivolti a Michele Merlo, l’ex cantante di Amici ricoverato per leucemia.

Molti esponenti del mondo della musica italiana stanno mostrando il proprio sostegno nei confronti dell’ex allievo del talent show Amici 2017, Michele Merlo, ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale.

Michele Merlo, i messaggi degli artisti sui social

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno, il cantante Michele Merlo – in arte Mike Bird –è stato portato d’urgenza in ospedale per un’emorragia cerebrale provocata da un’improvvisa forma di leucemia fulminante recentemente diagnosticata al 28enne.

In questo contesto, sono stati tanti gli artisti della musica italiana che, nelle ultime ore, hanno deciso di dimostrare il proprio sostegno al ragazzo, scrivendo post di incoraggiamento sui social network e augurando al giovane cantante di riuscire a riprendersi e sconfiggere il male.

Michele Merlo, i messaggi degli artisti sui social: “Non mollare”

Tra i primi messaggi postati sui social dagli artisti italiani, c’è stato il tweet di Emma Marrone, coach di canto di Mike Bird durante l’edizione di Amici che lo vide far parte del talent show di Maria De Filippi in qualità di allievo.

A proposito delle condizioni del ragazzo, quindi, la cantante ha scritto: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele”.

Allo stesso modo, sono intervenuti Ermal Meta e Francesco Facchinetti che, sempre tramite i loro account Twitter ufficiali, hanno voluto incoraggiare il giovane artista con le seguenti parole: “Forza Michele!”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, che ha dichiarato: “Leggo che Mike Bird, Michele Merlo, sta lottando tra la vita e la morte.

Un ragazzo della mia età ancora pieno di sogni. Una preghiera per lui”.

Tra i tanti personaggi pubblici che hanno espresso il proprio sostegno a Michele Merlo, poi, c’è stato anche il politico e attuale presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha diffuso un messaggio destinato all’artista: “A soli 28 anni, l’ex cantante di Amici sta lottando in ospedale per sopravvivere, dopo un’improvvisa leucemia fulminante. Forza Michele Merlo, non arrenderti, tutti facciamo il tifo per te”.

Michele Merlo, i messaggi degli artisti sui social: il post su Instagram

Nella giornata di giovedì 3 giugno, Michele Merlo aveva pubblicato sul suo account Instagram una foto che ritraeva un tramonto, corredata da una criptica didascalia: “Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Il post era stato subito commentato da molti personaggi famosi e fan. Federico Rossi, ad esempio, membro del duo Benji e Fede, aveva risposto al messaggio scrivendo: “Forza anima libera”.

Al pari di Federico Rossi, era intervenuto anche Luca Marzano, in arte Aka7even, con un “Daje brodi” di incoraggiamento.

In molti, infine, i fan che hanno augurato e stanno augurando una “pronta guarigione” al cantante o che gli stanno rivolgendo un “grosso in bocca al lupo”.