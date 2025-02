Con un annuncio su Instagram, la regina di OnlyFans Michelle Comi ha rivelato di essere tornata vergine. L’influencer è stata sottoposta a un intervento di vaginoplastica. Scopriamo le motivazioni dietro questa scelta.

Michelle Comi racconta l’intervento di vaginoplastica: “Ecco perché sono tornata vergine”

L’intervento di vaginoplastica a Michelle Comi è riuscito. E’ stata la stessa influencer e star di OnlyFans a dare l’annuncio sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ecco le sue parole: “L’intervento è andato. Sono tornata vergine“. Nelle foto postate, si vede Michelle addormentata dall’anestesia sul tavolo operatorio, in attesa appunto dell’intervento chirurgico. Dietro questa scelta c’è un dolore personale, come racconta la stessa Michelle Comi: “Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi. E me ne pento perché avrei voluto un qualcosa di speciale, di unico.”

Michelle Comi: “La chirurgia può aiutarmi a superare questo dolore”

Circa un mese fa Michelle Comi aveva annunciato di volersi sottoporre a vaginoplastica, per poter tornare vergine. Ecco cosa aveva detto l’influencer: “ho deciso di sottopormi a una vaginoplastica. Sono consapevole che si tratti di un intervento molto delicato, sono consapevole dei rischi che questo intervento possa comportare. La chirurgia che voi spesso demonizzate in questo caso può aiutarmi a superare questo dolore.“