Michelle Hunziker, amore a gonfie vele: i baci appassionati con Alessandro Carollo

La storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo sembra procedere a gonfie vele e, nelle ultime ore, i due sono stati avvistati mentre si scambiavano dei baci appassionati.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: la storia d’amore

Michelle Hunziker non si nasconde più e, nelle ultime ore, il settimanale Gente l’ha avvistata in un ristorante di Milano mentre si scambiava baci appassionati con la sua nuova fiamma, l’osteopata Alessandro Carollo. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta solamente alcuni mesi fa, ma secondo indiscrezioni si frequenterebbero già da diverso tempo e la conduttrice sarebbe finalmente felice.

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Michelle Hunziker, che ha cercato di gestire al meglio la sua separazione da Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole (Sole e Celeste). Al momento la showgirl ha preferito mantenere il riserbo sulla sua storia d’amore con l’osteopata, ma in tante tra le persone a lei vicine hanno confermato che la storia d’amore tra i due sarebbe seria ed importante.

Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se la showgirl svizzera parlerà finalmente del suo nuovo amore con i suoi fan.