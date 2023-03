Michelle Hunziker è nonna: la reazione alla nascita di Cesare

Per Michelle Hunziker è arrivata la notizia più bella: la primogenita Aurora Ramazzotti, ha dato alla luce il piccolo Cesare, una gioia indescrivibile non solo per “nonna Michelle”, ma anche per i parenti e naturalmente gli amici di sempre Sara Daniele e Tommaso Zorzi che non hanno mancato di dare il loro personale benvenuto al piccino.

Michelle Hunziker è diventata per la prima volta nonna: il giorno più bello della mia vita”

Michelle Hunziker, ha accolto il nipotino con un post breve, eppure quanto mai intenso. Dalle sue parole emerge l’amore che solo una nonna può dare. Per lei, madre di tre figlie, di cui due ancora piccole ha inizio un’avventura tutta nuova: “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto cesare”, sono le dolcissime parole di nonna Michelle.

Striscia La Notizia: “La famiglia si allarga”

Anche i colleghi di Striscia La Notizia hanno voluto accogliere la nascita del piccolo con tutto l’affetto possibile: “Auguri nonna Michelle”, ha scritto il tg satirico su Instagram. Così invece Tommaso Zorzi. L’amico di sempre di Aurora, ha scritto sui social: “Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, collezione borse di Hermes e arrivata dilaniata alla cena di Natale. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni” .