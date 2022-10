Michelle Hunziker e Trussardi di nuovo insieme sui social: la foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono mostrati di nuovo insieme sui social per un'occasione molto speciale.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra la conduttrice Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore i due si sono mostrati insieme sui social per un’occasione molto speciale.

Michelle Hunziker e Trussardi insieme sui social

In occasione del compleanno della piccola Sole Trussardi, Michelle Hunziker e il suo ex marito, Tomaso Trussardi, si sono rivisti e hanno posato insieme per una foto della festa di compleanno che ha presto fatto il giro dei social. Ovviamente la foto non prova che i due siano tornati insieme ma, a quanto pare, i rapporti tra i due sarebbero amichevoli e infatti fin dal loro annuncio d’addio i due hanno manifestato l’intenzione di continuare a portare avanti insieme la loro splendida famiglia.

Dopo aver annunciato la separazioneda Tomaso Trussardi la conduttrice è stata avvistata per diversi mesi in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini, ma la liaison tra i due sarebbe già terminata. Per un breve periodo si è parlato anche di un presunto ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’ex marito, Eros Ramazzotti, ma la questione è stata smentita da entrambi.

Sole sarà presto zia

Anche Aurora Ramazzotti ha voluto fare una speciale dedica a sua sorella Sole nel giorno del suo compleanno e per la prima volta l’ha definita “zia” nelle sue stories via social. Tra pochi mesi infatti Aurora darà alla luce il suo primo figlio e le piccole Sole e Celeste (le due figlie che Michelle Hunziker ha avuto con Tomaso Trussardi) saranno dunque zie per la prima volta.