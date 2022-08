Michelle Hunziker in aeroporto: “Cerco di darmi un tono, ma non ce la farò mai!”

Michelle Hunziker ha regalato ai fan un siparietto comico mentre si trovava in aeroporto.

Michelle Hunziker ha divertito i fan dei social mostrandosi con delle curiose cuffie in aeroporto.

Michelle Hunziker in aeroporto

Michelle Hunziker ha alsciato la Sardegna e si è mostrata in aeroporto con delle curiose cuffie a forma di unicorno che hanno divertito i fan.

“Io cerco di darmi un tono, ma non ce la farò mai!”, ha chiosato la showgirl per l’ilarità dei fan dei social. Non è chiaro dove la shwogirl si sia recata dopo la sua vacanza in Sardegna in compagnia della nuova fiamma, Giovanni Angiolini, e in tanti sono curiosi di sapere se lui sia insieme a lei.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Dopo il suo addio a Tomaso Trussardi dopo oltre 10 anni d’amore, Michelle Hunziker è stata avvistata più volte in Sardegna con il chirurgo Giovanni Angiolini.

Per il momento la showgirl non ha rivelato se lei e il chirurgo siano insieme e in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

Secondo indiscrezioni con i due in Sardegna sarebbero state presenti anche le figlie che la showgirl ha avuto insieme all’ex marito Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, che avrebbero conosciuto il nuovo compagno della madre. La storia tra i due è destinata a durare?