Michelle Hunziker presenta le figlie a Giovanni Angiolini: i dettagli

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio? Al momento sulla questione non è dato sapere di più, quel che è certo è che la showgirl stia trascorrendo le vacanze in Sardegna con il bel chirurgo, a cui sembra che abbia presentato le due figlie più piccole, Sole e Celeste.

L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferma da parte della showgirl, che ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua nuova liaison a seguito del suo addio a Tomaso Trussardi. Lei e Angiolini comunque sono stati avvistati spesso insieme in Sardegna nell’ultimo anno e in tanti tra i fan attendono che la showgirl confermi la relazione.

L’addio a Trussardi

Lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro storia d’amore a inizio 2022.

Al momento non è dato sapere perché la coppia abbia deciso di lasciarsi e sulla questione Michelle Hunziker si è chiusa nel più totale silenzio. Lei e l’imprenditore hanno comunque deciso di mantenere buoni rapporti per il bene delle loro bambine, rimaste a vivere con la madre. Negli ultimi mesi Trussardi ha scagliato alcune frecciatine contro l’altro ex marito di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, con cui sembra che lei sia recentemente riuscita a ricostruire un buon rapporto.