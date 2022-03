Michelle Hunziker: la rottura con Trussardi e le dolci parole alla figlia

Michelle Hunziker dopo la rottura con Tomaso Trussardi: le parole d'amore alla piccola Celeste.

Michelle Hunziker ha di recente terminato la storia d’amore con Tomaso Trussardi. Dal rampollo della celebra casa di moda, la conduttrice e showgirl svizzera ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Dopo la rottura, la presentatrice televisiva si è rivista, seppur solo in tv, con l’ex Eros Ramazzotti, con cui comunque sembra mantenere buoni rapporti di amicizia.

I due ex coniugi si sono di nuovo incontrati in quel di Canale 5 nello show Michelle Impossible, condotto dalla stessa Michelle. La rete del Biscione sembra voler puntare di nuovo sull’ex donna immagine di Zelig. Nel frattempo, Michelle è tornata a far parlare di se tramite alcune dolcissime parole dedicate alla figlia Celeste.

Michelle Hunziker: un ritorno su Canale 5 non proprio alla grande

Michelle Hunziker è di recente tornata su Canale 5 per la conduzione dello show Michelle impossible.

Nella trasmissione, la Hunziker si è messa “a nudo” presentando lei stessa, con tanto di ospiti pregevoli quali Maria De Filippi o il precitato Eros Ramazzotti. Pur non avendo avuto ascolti disastrosi, lo show dedicato a Michelle non pare essere stato all’altezza delle aspettative. Lavoro a parte, sembra che la conduttrice svizzera abbia mal digerito la separazione da Tomaso Trussardi. Una storia d’amore oramai chiusa, che la stessa Hunziker ha ritenuto essere un fallimento personale.

La dedica alla figlia su Instagram

Finito l’idillio con Tomaso Trussardi, per Michelle Hunziker è l’ora di andare avanti per le sue bambine. Su Instagram, la showgirl 45enne ha postato una dolcissima dedica alla piccola Celeste in occasione del suo settimo compleanno. Queste la amorevoli parole da parte di mamma Michelle: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”.