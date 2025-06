Michelle Hunziker non è più single. La bella conduttrice svizzera è finalmente uscita alla scoperto, è stata infatti paparazzata da Oggi mentre passeggiava mano nella mano per le vie di Milano con Nino Tronchetti Provera. E che baci in pubblico!

Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore: ecco chi è il fidanzato

Dopo al fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha avuto diverse relazioni ma, da diverso tempo, si era proclamata single.

Ora le cose invece sono cambiate, in realtà è già da qualche settimana che si parla di un flirt con Nino Tronchetti Provera, manager e finanziere, cugino di secondo grado di Giovanni, ex della Ferragni. Nino ha 55 anni, è separato e padre di tre figli, proprio come Michelle. Il Settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti che testimoniano che la coppia fa proprio sul serio!

Michelle Hunziker è innamorata: baci e passeggiate con Nino Tronchetti Provera

Come abbiamo appena visto, è amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La coppia è stata paparazzata dal Settimanale Oggi mentre passeggiava mano nella mano per le vie di Milano, a testimonianza che non è più tempo di nascondersi. Michelle e Nino, inoltre, si sono anche scambiato un bacio davvero super appassionato! Insomma, pare proprio che la showgirl svizzera abbia ritrovato il sorriso anche in amore!