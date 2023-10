Stefano Candiani, deputato della Lega e membro della commissione Politiche dell’Unione europea alla Camera, ha dichiarato che: “L’Italia non può essere confinata a discarica del Mediterraneo per quanto riguarda tutti gli scafisti e tutti i migranti che vengono presi dagli scafisti.”

Candiani, il riferimento è esclusivamente all’illegalità

Il deputato Candiani ha affrontato la controversia con la Germania sul finanziamento di ONG nel Mediterraneo, sottolineando che la Germania sostiene organizzazioni che non si concentrano esclusivamente sul salvataggio in mare ma piuttosto sul trasporto di persone dal Mediterraneo in Italia.

Nello stesso discorso, Candiani ha ribadito che l’Italia non deve fungere da centro di raccolta né come discarica del Mediterraneo, né per gli scafisti, né per i terroristi, né per chiunque voglia entrare illegalmente. Ha sottolineato l’importanza dell’asilo legale, l’applauso dei deputati della Lega è stato contrastato da proteste dall’opposizione.

L’intervento di Candiani: il rischio sono le infiltrazioni terroristiche

Durante il suo intervento, Candiani ha affermato che l’uso dei migranti da parte di scafisti e alcune nazioni africane equivale a un atto di guerra contro l’Italia ed Europa, citando il rischio di infiltrazioni estremiste. Ha sottolineato anche l’impossibilità di gestire il flusso migratorio. Il presidente della Camera, Fontana, ha richiamato indirettamente Candiani, chiedendo di evitare termini ambigui quando si parla delle persone.