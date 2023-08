Più di 300 migranti sono sbarcati nella notte a Lampedusa, nelle ultime 36 ore si conta un totale di più di 1300 persone. La ‘pausa’ dei giorni scorsi era un’eccezione dovuta al mare mosso.

Lampedusa, sbarchi no-stop: arrivano altri 300 migranti

Le motovedette della guardia di finanza hanno soccorso 9 barchini di migranti, mentre altri sono riusciti a raggiungere autonomamente la terra ferma: in totale sono già arrivate 329 persone a partire dalla mezzanotte di oggi. I nuovi arrivi odierni si sommano a quelli di ieri, per un totale di circa 1300 persone sbarcate a Lampedusa in meno di 48 ore. L’hotspot di contrada Imbriacola, che ad inizio settimana si era svuotato, è tornato a riempirsi – al momento si calcolano circa 1500 ospiti tra i quali ci sono sono circa 200 minori non accompagnati.

L’arrivo autonomo a molo Madonnina

Come anticipato precedentemente, un barchino è riuscito ad arrivare in autonomia fino alla costa, attraccando a molo Madonnina. A bordo c’erano solo 18 persone, tutte di origine tunisina (tra di loro anche una donna e 3 minori), i quali hanno spiegato alle autorità italiane di essere partiti da Sfax. Anche la maggioranza degli altri migranti arrivati nella notte sono partiti da Sfax o da altri poli tunisini come Zarzis, Djerba e Mahdia. Solo una delle imbarcazioni risulta essere partita dalla Libia.