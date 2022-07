Migranti, giovane del Togo salva in mare una neonata di 4 mesi

Un giovane del Togo ha salvato in mare una neonata di 4 mesi. Viaggiavano a bordo dell'imbarcazione affondata il 27 giugno, in cui sono morte 30 persone.

Un giovane del Togo, che si trovava a bordo dell’imbarcazione affondata nel Mediterraneo il 27 giugno, dove sono morte 30 persone, è riuscito a salvare la vita ad una neonata di 4 mesi che era caduta in mare.

Il giovane del Togo ha tirato fuori dall’acqua una neonata di soli 4 mesi e l’ha appoggiata alla sua spalla, per salvarla. Come altre cento persone, si trovava a bordo dell’imbarcazione che lo scorso 27 giugno è affondata nel Mediterraneo. Nel naufragio hanno perso la vita più di 30 persone, molte delle quali sono ancora disperse. Il fotografo Michael Bunel era a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che si occupa di soccorrere le imbarcazioni di migranti in mare.

Ha immortalato la scena del salvataggio in un video diffuso dalla ong. Nelle immagini si vede il giovane che afferra la neonata esanime per mettersela sulla spalla e portarla in salvo, aiutato da un pezzo di legno galleggiante a cui si è aggrappato in attesa dei soccorsi.

La piccola è sopravvissuta

I volontari della Geo Barents, come ha raccontato Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi per Medici senza frontiere, a Fanpage.it, hanno salvato più di 70 persone, tra cui moltissimi bambini.

Tante altre persone non ce l’hanno fatta, come una donna incinta che è morta a bordo della nave dopo che i medici hanno cercato di rianimarla per 40 aminuti. La neonata e il suo salvatore, invece, ce l’hanno fatta e la piccola è stata affidata ai medici e alla madre. Il giovane, in un’intervista a La Stampa, ha spiegato di essere partito insieme a 6 amici nella speranza di rifarsi una vita lontano dalla guerra civile.

Tutti i suoi compagni sono morti, mentre lui, che era uno dei pochi a saper nuotare, ha cercato di aiutare il maggior numero possibile di persone, tra cui la piccola di 4 mesi.