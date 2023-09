Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha tenuto una conferenza stampa insieme al presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, dopo il loro incontro avvenuto in piazza Armerina. I due politici si sono scambiati opinioni sul tema migranti: “Servono soluzioni coraggiose, ma la collaborazione è ai massimi livelli“.

Incontro Mattarella-Steinmeier: le parole sui migranti

“Quello che è emerso nei nostri colloqui è un’omogeneità di pensiero sul tema dei migranti, abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale che va affrontato non con provvedimenti tampone, ma con una visione del futuro. Ma di questo si occupano i governi, non spetta a me e Steinmeier“ – così si è espresso Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa svolta ieri a fianco del presidente tedesco Steinmeier. I due politici, incontratisi in terra siciliana, hanno parlato soprattutto della spinosa questione migranti che, almeno apparentemente, sembra allontanare un po’ l’Italia dal resto dell’Ue. Mattarella, però, non è di questo avviso e rilancia: “Servono soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi.”

Migranti, Mattarella incontra Steinmeier: gli accordi di Dublino

Mattarella, poi, si concede un passaggio critico sui sempre tanto discussi accordi di Dublino, spiegando di avere un’opinione ben chiara in mente in merito a questo tema: “Le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà.”

Migranti, Mattarella incontra Steinmeier: la risposta tedesca

Così come è stato per Mattarella, anche Steinmeier riafferma la totale centralità dell’Unione europea all’interno del suo intervento: “Abbiamo bisogno di regole comuni europee, nel rispetto della verità se vogliamo tenere aperti confini interni Ue abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per consentire ciò.” Sui migranti nello specifico, il presidente federale tedesco si è soffermato sulle possibili soluzioni: “Abbiamo parlato della migrazione e del rafforzamento della cooperazione con i Paesi d’origine: obbiamo adoperarci perchè il numero degli approdi diminuisca e abbiamo bisogno di soluzioni europee” – e poi ancora: “Stiamo cercando di trovare soluzioni che ci consentano di ridurre il numero di arrivi, cerchiamo di fare in modo che questi carichi siano sopportabili. Serve anche una migliore integrazione, anche con i partenariati e i gemellaggi.”