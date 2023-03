Migranti, quasi in 1000 trasferiti da Lampedusa

Nella giornata di ieri, domenica 26, quasi 1.000 migranti sono stati trasferiti con due imbarcazione dall’hotspot di Lampedusa a Reggio Calabria.

Ad oggi, lunedì 27 marzo 2023, sono in 1.425 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. E proprio ieri, quasi un migliaio di essi ha lasciato il centro accoglienza dell’isola italiana. Infatti, sono stati trasferiti 363 profughi con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 526 con la nave militare Diciotti, tutti in direzione Reggio Calabria.

Inoltre, sempre oggi, secondo quanto programmato dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, altri 70 migranti verranno trasferiti, con un aereo militare, a Cagliari.

La proposta di Coldiretti: “100mila migranti per l’agricoltura”

La questione migranti è sempre tra le più calde e discusso in italia, ma la Coldiretti – Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – sembrerebbe aver trovato una soluzione.

I dati citati dall’organizzazione spiegano che «in Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere, con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi» Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, l’ha spiegata più chiaramente, per lui sarebbero necessari «almeno centomila giovani e questa è una necessità da affrontare con un decreto flussi aggiuntivo, previsto peraltro dalla legge».