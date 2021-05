Migranti: Salvini, 'Lamorgese non in grado controllare chi entra ed esce, parliamo con Draghi'

Catania, 14 mag. (Adnkronos) – "La ministra Lamorgese in questi due anni ha dimostrato di non essere in grado di controllare chi entra e chi esce dall'Italia, il nostro interlocutore è Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando all'aula bunker di Catania dove sta per iniziare l'udienza preliminare per la vicenda della nave Gregoretti.

Parlando degli ultimi sbarchi a Lampedusa, Salvini dice: "Io, invece, vado a processo perché nell'anno del mio governo ho dimostrato che volere è potere, quindi il nostro interlocutore è il Presidente Draghi sulla cui autorevolezza, in Italia e in Europa facciamo affidamento".