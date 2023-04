Migranti sbarcati a Crotone: erano in viaggio su uno yatch

Arrivano a Crotone su uno yatch, come se fossero in crociera: 164 nuovi migranti sono sbarcati su suolo italiano.

164 migranti sono sbarcati a Crotone dopo un viaggio durato 4 giorni a bordo di uno yacht di lusso partito dalla città turca di Imzir.

Migranti sbarcati a Crotone: erano su uno yatch

Sono ben 164 i migranti che hanno toccato il suolo italiano. Sono giunti a Crotone dopo un viaggio durato 4 giorni a bordo di uno yacht di lusso partito dalla città turca di Imzir. Ancora da chiarire perché si trovassero su quel tipo di imbarcazione.

Una delle ipotesi, però, è da ricollegare alle parole pronunciate da uno dei sopravvissuti al naufragio di Cutro: l’uomo aveva raccontato di come avessero girato dei video promozionali, inneggiando al nome del trafficante che organizzava le traversate verso l’Europa, quasi come se fossero in crociera.

Lo sbarco

L’imbarcazione è stata intercettata alle 09:00 di ieri, martedì 18 aprile, quando una motovedetta della Guardia costiera, partita da Crotone, ha soccorso i migranti, insieme al pattugliatore “Bojador” della Guardia nacional Repubblicana del Portogallo.

Lo sbarco è avvenuto in due distinti momenti. Il primo, poco dopo le 7 del mattino, quando in 66 sono scesi dalla motovedetta italiana. Il secondo, avvenuto dal pattugliatore portoghese, ha condotto in porto 98 persone. Tra i 164 profughi 50 sono minori, di cui 32 non accompagnati. 18 le donne, una delle quali incinta, che è stata portata in pronto soccorso.

Dalle prime informazioni sono tutti provenienti da Afghanistan, Siria, Bangladesh, Iraq, Egitto, Kuwait, Palestina e Myanmar.