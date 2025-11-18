Mikhail Kasyanov inserito nella lista dei terroristi dalla Russia

Recentemente, la Russia ha ampliato la propria lista di individui considerati terroristi ed estremisti. Tra i nomi più noti figurano l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov e l’economista Sergei Guriev, entrambi già designati come agenti stranieri. Questa decisione, pubblicata sul sito dell’agenzia di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring, è parte di una strategia più ampia del governo russo per reprimere qualsiasi forma di opposizione.

La lista di Rosfinmonitoring, che conta attualmente oltre 19.000 nomi, è diventata un potente strumento per le autorità russe nel combattere ciò che percepiscono come minacce allo stato. A seguito dell’invasione dell’Ucraina, il numero di individui e organizzazioni nella lista è aumentato drasticamente, riflettendo un clima di crescente repressione.

Il contesto politico di Kasyanov

Mikhail Kasyanov ha ricoperto il ruolo di primo ministro dal maggio 2000 fino a febbraio 2004, durante i primi anni del presidente Vladimir Putin. Dopo il suo allontanamento, Kasyanov ha iniziato a criticare pubblicamente il regime, diventando una figura centrale nel movimento di opposizione. Nel 2010, ha co-fondato l’alleanza politica For Russia Without Lawlessness and Corruption, insieme a noti dissidenti come Boris Nemtsov.

Le accuse del governo

Il governo russo ha avviato un caso penale contro Kasyanov e altri membri dell’Anti-War Committee, accusandoli di sequestro violento del potere e di organizzazione di una comunità terroristica. Tali accuse, formalizzate il 14 ottobre, si inseriscono in un quadro di crescente repressione contro coloro che si oppongono all’operato del Cremlino, specialmente riguardo alla guerra in Ucraina.

Il ruolo dell’Anti-War Committee

Il gruppo anti-guerra, fondato in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, è stato dichiarato indesiderato dalle autorità russe, che lo accusano di tramare un colpo di stato. Kasyanov, Guriev e il giornalista Kirill Martynov, tutti membri del comitato, vivono attualmente all’estero e continuano a denunciare l’aggressione russa. Le loro attività hanno contribuito a mobilitare l’opinione pubblica contro la guerra e a sostenere i diritti umani in Russia.

Le conseguenze legali

A seguito della loro inclusione nella lista di Rosfinmonitoring, le banche russe sono obbligate a congelare i beni e a negare qualsiasi servizio finanziario a Kasyanov e agli altri etichettati. Questa misura non solo colpisce i singoli individui, ma serve anche come avvertimento per altri potenziali dissidenti, creando un’atmosfera di paura e repressione.

Il caso di Kasyanov è emblematico di come il governo russo stia cercando di soffocare qualsiasi forma di dissenso. Con l’aumento delle tensioni interne ed esterne, il regime di Putin sembra sempre più disposto a utilizzare misure drastiche per mantenere il controllo.

Conclusioni su un clima di repressione

La recente aggiunta di Kasyanov e di altri dissidenti nella lista dei terroristi evidenzia non solo la crescente intolleranza del governo russo verso le critiche, ma anche il tentativo di isolare e silenziare le voci di opposizione. In un contesto globale in cui i diritti umani e le libertà civili sono sempre più a rischio, il caso di Kasyanov rappresenta una sfida significativa per la comunità internazionale, chiamata a rispondere a queste violazioni.