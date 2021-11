Mila Suarez, le rivelazioni su Delia Duran e Alex Belli: “Coppia aperta”

Mila Suarez è nuovamente intervenuta per commentare il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli: le rivelazioni dell'ex gieffina

Mila Suarez è tornata nuovamente all’attacco. Dopo le richieste sul fatto se Alex Belli fosse bisessuale, nelle scorse ore la modella ha risposto alle voci sulla veridicità o meno della coppia aperta tra lo stesso e la sua attuale moglie, Delia Duran.

L’ex gieffina ha dunque affermato che in passato il suo ex è stato in una coppia aperta, pertanto pensa che la cosa possa avvenire anche ora, con la sua attuale compagna.

Mila Suarez va oltre la diffida di Alex Belli

“So è che nel suo passato era in una coppia aperta, quindi penso lo sia anche nel presente. Le persone non cambiano, il lupo perde il pelo, ma non il vizio”, ha di fatto precisato Mila, sottolinenando come sui social sia tutto fumo.

“Su Instagram fingono di essere felici, ma dietro non lo sono per nulla”, ha confidato ancora l’ex concorrente della casa di Cinecittà.

E venne Alex Belli che tradì Katarina Raniakova con Mila Suarez che tradì con Delia Duran che tradirà con Soleil che al mercato mio padre comprò #GFvip pic.twitter.com/vN3fyKluKs — Orazio Guarnaccia (@ori_spears) November 5, 2021

Alex, tu hai finito un matrimonio e hai cornificato Mila Suares non perché non eri te stesso, ma perché hai sempre avuto il vizietto 🤗🤗 #GFVIP — 💗𝓡𝓸𝓫𝓼 𝓞𝓷 𝓒𝓱𝓻𝓸𝓶𝓪𝓽𝓲𝓬𝓪💗 (@roseb_tch) November 8, 2021

Ricordiamo che prima di entrare nel reality, Alex Belli aveva diffidato Mila Suarez. La donna, tuttavia, non si è lasciata affatto intimidire, ammettendo anzi come secondo lei il gieffino non sia realmente innamorato di nessuno, ma solo di sé stesso.