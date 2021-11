Gf Vip 6: Mila Suarez parla dei rumors sull’orientamento sessuale di Alex Belli

Nonostante la già passata diffida, Mila Suarez è tornata a fare delle pesanti dichiarazioni sul suo ex compagno Alex Belli

Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, è stata diffidata dallo stesso attore per alcune passate dichiarazioni. Tuttavia, nelle scorse ore, la modella marocchina è tornata a parlare di lui, dichiarando che l’attuale gieffino è un traditore seriale, aggiungendo inoltre che non avrebbe davvero sposato Delia Duran.

“Sono felice di essere scappata da lui. […] Quale sentimento può nascere in un giorno o due, tanto da farti mettere in dubbio il tuo attuale rapporto? Non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui, è tornato in tv perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e dire la mia verità”.

Mila Suarez: i messaggi su Alex Belli

Mila Suarez aveva peraltro pubblicato qualche settimana fa una storia molto strana, dove una follower le chiedeva se Alex Belli l’avesse diffidata per la paura che potesse raccontare degli uomini con cui andava. Così oggi la showgirl ha ricondiviso nelle sue Ig Stories altri messaggi che gli ha inviato un’altra fan, dove si parla di Alex come gay o bisessuale.

Cara Mila Suarez io capisco l’odio ma le preferenze sessuali di Alex penso che debbano rimanere private e che sia lui a dovrle esternare se lo reputa opportuno … morta di fama ! #GFVIP — 😈 BITCH AVVELENATA😈 (@scarletblack666) November 3, 2021

Cosa accadrà ora? Mila sarà invitata in trasmissione per affrontare direttamente il discorso con Alex Belli?