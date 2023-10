Una 38enne avrebbe abusato di un anziano nel suo appartamento, portandogli via, inoltre, soldi e oggetti di valore. Il presunto episodio di rapina e violenza sessuale è accaduto a Milano.

Milano, 38enne abusa di anziano: arrestata

I carabinieri hanno arrestato la donna la notte tra il 17 e il 18 ottobre per furto in appartamento e violenza sessuale. La 38enne è stata colta in flagrante dalle forze dell’ordine. In data 18 ottobre dovrebbe essere ascoltata dalla gip di Milano, Natalina Imarisio, per la convalida dell’arresto.

Milano, la 38enne sarebbe entrata più volte a casa dell’anziano

Secondo quanto emerso dall’inchiesta condotta sotto la supervisione della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, sembra che la donna romena di 38 anni avesse stabilito un legame con l’anziano in passato. Nel corso del tempo, tra i due si sarebbe sviluppato un rapporto basato sulla fiducia.

Milano, il legame tra la 38enne e l’anziano

Il legame tra la 38enne e l’anziano ultraottantenne era diventato così stretto che, secondo quanto riferito dai figli della vittima, la donna era riuscita ad accedere alla casa dell’uomo in numerose occasioni. Secondo loro, ogni volta al fine di ingannare l’anziano e derubarlo. Gli investigatori affermano che questa pratica sarebbe divenuta sempre più frequente nel tempo.